В Афганистане семь человек погибли при взрыве возле тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня утром у афганской тюрьмы Пули-Чархи произошел взрыв, погибли по меньшей мере семь человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Tolo News.
Взрыв произошел во время движения автомобиля, перевозившего сотрудников тюрьмы. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Тюрьма Пули-Чархи является крупнейшей тюрьмой Афганистана, она расположена к востоку от Кабула и начала использоваться в 1979 году.
Как ранее информировал УНН, 29 октября террорист-смертник взорвал бомбу у здания избирательной комиссии Афганистана в Кабуле в понедельник, ранив по меньшей мере шесть человек.