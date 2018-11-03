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У НАТО заявили про загибель військового США в Афганістані

У НАТО заявили про загибель військового США в Афганістані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Один військовослужбовець збройних сил США був убитий, а інший був поранений в суботу під час “внутрішньої атаки” в столиці Афганістану Кабулі. Про це пише видання Reuters, посилаючись на представників місії НАТО в Афганістані, передає УНН.

Ця атака є останньою в серії нападів “зелених на синіх” (фраза, яка використовується для опису нападів на сили НАТО членів афганських сил безпеки), здійснених цього року.

Минулого місяця військовослужбовець небойової місії НАТО “Рішуча підтримка” загинув та ще двоє отримали поранення під час подібного нападу в Афганській провінції Герт.

“За попередніми повідомленнями, зловмисник був членом афганських національних сил оборони та безпеки. Попередні звіти також вказують, що нападник був негайно вбитий іншими афганськими військовими”, - йдеться в заяві місії НАТО.

У серпні цього року також повідомлялось про загибель трьох солдат НАТО в Афганістані.

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