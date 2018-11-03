У НАТО заявили про загибель військового США в Афганістані

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Один військовослужбовець збройних сил США був убитий, а інший був поранений в суботу під час “внутрішньої атаки” в столиці Афганістану Кабулі. Про це пише видання Reuters, посилаючись на представників місії НАТО в Афганістані, передає УНН.