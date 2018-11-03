В НАТО заявили о гибели военного США в Афганистане

Эта атака является последней в серии нападений "зеленых на синих" (фраза, используемая для описания нападений на силы НАТО членов афганских сил безопасности), осуществленных в этом году.

В прошлом месяце военнослужащий небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" погиб и еще двое получили ранения во время подобного нападения в Афганской провинции Герт.

"По предварительным сообщениям, злоумышленник был членом афганских национальных сил обороны и безопасности. Предыдущие отчеты также указывают, что нападавший был немедленно убит другими афганскими военными", - говорится в заявлении миссии НАТО.

В августе этого года также сообщалось о гибели трех солдат НАТО в Афганистане.