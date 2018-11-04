Боевики "Талибана" захватили правительственную базу в Афганистане - СМИ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108311 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116234 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154630 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147922 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138164 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129015 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173752 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118141 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141691 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145428 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Боевики "Талибана" захватили правительственную базу в Афганистане - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10858 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. База Афганской национальной армии и полиции в Теринкоте, столице провинции Урузган в Афганистане, была захвачена боевиками движения "Талибан". Об этом сообщает информационный ресурс Pajhwok со ссылкой на источник, передает УНН.

По данным ресурса, накануне на захваченной базе были размещены 25 армейских и полицейских подразделений. Пока неизвестно, сколько сотрудников спецслужб были ранены или убиты во время нападения. Источники сообщили изданию, что нападавшим удалось завладеть на базе оружием и транспортными средствами афганских сил.

Талибы в заявлении для СМИ также заявили, что вчера вечером они захватили военную базу в городе Теринкот под названием Табай Котла. Боевики сообщили, что 10 солдат афганской армии погибли, а 13 были захвачены.

Напомним, один военнослужащий вооруженных сил США был убит, а другой был ранен в субботу во время "внутренней атаки" в столице Афганистана Кабуле.

31 октября у афганской тюрьмы Пули-Чархи произошел взрыв, погибли по меньшей мере семь человек, еще пять получили ранения.

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