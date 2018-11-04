Боевики "Талибана" захватили правительственную базу в Афганистане - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. База Афганской национальной армии и полиции в Теринкоте, столице провинции Урузган в Афганистане, была захвачена боевиками движения "Талибан". Об этом сообщает информационный ресурс Pajhwok со ссылкой на источник, передает УНН.
По данным ресурса, накануне на захваченной базе были размещены 25 армейских и полицейских подразделений. Пока неизвестно, сколько сотрудников спецслужб были ранены или убиты во время нападения. Источники сообщили изданию, что нападавшим удалось завладеть на базе оружием и транспортными средствами афганских сил.
Талибы в заявлении для СМИ также заявили, что вчера вечером они захватили военную базу в городе Теринкот под названием Табай Котла. Боевики сообщили, что 10 солдат афганской армии погибли, а 13 были захвачены.
Напомним, один военнослужащий вооруженных сил США был убит, а другой был ранен в субботу во время "внутренней атаки" в столице Афганистана Кабуле.
31 октября у афганской тюрьмы Пули-Чархи произошел взрыв, погибли по меньшей мере семь человек, еще пять получили ранения.