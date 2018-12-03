В Сирии во время авиаудара коалиции ликвидирован один из главарей ИГ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Один из главарей террористической группировки “Исламское государство” (ИГ) уничтожен в Сирии в воскресенье во время авиаудара, нанесенного международной коалицией. Об этом сообщил телеканал Fox News, передает УНН.
Как проинформировали его журналистов представители коалиции, на юге Сирии были уничтожены несколько боевиков ИГ, в частности, один из главарей группировки, причастный к убийству гражданина США Питера Кэссига, а также других заложников. Удар был нанесен с помощью беспилотника.
Как отмечает телеканал, Кэссиг с 2004 года по 2007 год проходил службу в Сухопутных войсках США. В 2013 году он был захвачен боевиками в Сирии, куда отправился с целью оказания помощи местным жителям. Находясь в плену террористов, он начал исповедовать ислам, а в 2014 году боевики опубликовали видеозапись, якобы свидетельствующую, что Кэссиг был обезглавлен.
В ноябре 2014 года власти США подтвердили, что Кэссиг был убит террористами.
Как информировал УНН, в результате авиационного удара, нанесенного Соединенными Штатами на юге Афганистана, погиб полевой командир группировки “Талибан” мулла Абдул Манан. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на повстанческую группу и нескольких американских и афганских чиновников.