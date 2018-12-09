ППО Сирії відбили авіаудар на міжнародний аеропорт Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Засоби протиповітряної оборони Сирії відбили у неділю, 9 грудня, авіаудар поблизу міжнародного аеропорту Дамаска. Про це повідляє УНН із посиланням на телеканал Al Mayadeen.
За даними телеканалу, сирійські ППО вразили "ворожі повітряні цілі" в районі аеропорту на південь від столиці.
Разом з тим, державне агентство SANA, яка повідомила спочатку про інцидент, пізніше видалило новину.
Інші проурядові ЗМІ також не коментують цю інформацію.
Як повідомляв УНН, один з ватажків терористичного угрупування “Ісламська держава” знищений в Сирії в неділю, 3 грудня, при авіаударі, завданого міжнародною коаліцією.