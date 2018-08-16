Пожар в лесу в Николаевской области потушили

"В 18:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 12:37 в Службу спасения начали массово поступать звонки об очередном пожаре на территории лесного массива вблизи с. Бугское Вознесенского района. Первый пожар произошел еще утром - в 6:50. Его площадь составила 100 кв м. Огонь потушили в 7:40.

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"Второй раз возгорание возникло в 14:28. По вызову было направлено отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины, местной пожарной охраны "Александровка", техника и личный состав лесничих. К тушению подключились и местные жители", - отметили в ГСЧС.

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К ликвидации привлекли квадрокоптер. Благодаря разведке было обнаружено два очага горения. Ориентировочная общая площадь составила 3 ​​га. Кроме того, дополнительно было направлено технику и личный состав Новоодесского и Южноукраинского гарнизонов.