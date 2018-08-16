Пожар в лесу в Николаевской области потушили

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 13759 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 38442 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 22569 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 66854 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 144379 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 249422 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 190674 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 255466 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 282468 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222929 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 48834 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 54361 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 47235 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 43372 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 22862 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 13228 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 319986 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 289276 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 374071 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 527440 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 12354 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 50016 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 255500 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 94305 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 89629 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Пожар в лесу в Николаевской области потушили

Киев • УНН

 • 14210 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Спасатели ликвидировали пожар вблизи лесного массива с. Бугское Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области, предает УНН.

Пожар в лесу в Николаевской области потушили

"В 18:00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 12:37 в Службу спасения начали массово поступать звонки об очередном пожаре на территории лесного массива вблизи с. Бугское Вознесенского района. Первый пожар произошел еще утром - в 6:50. Его площадь составила 100 кв м. Огонь потушили в 7:40.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Число жертв лесных пожаров в Греции достигло 96 человек

"Второй раз возгорание возникло в 14:28. По вызову было направлено отделение 12 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины, местной пожарной охраны "Александровка", техника и личный состав лесничих. К тушению подключились и местные жители", - отметили в ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесные пожары в Калифорнии стали рекордными

К ликвидации привлекли квадрокоптер. Благодаря разведке было обнаружено два очага горения. Ориентировочная общая площадь составила 3 ​​га. Кроме того, дополнительно было направлено технику и личный состав Новоодесского и Южноукраинского гарнизонов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43