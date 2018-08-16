Пожежу у лісі на Миколаївщині загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу поблизу лісового масива с. Бузьке Миколаївської області. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України в області, предає УНН.
"О 18:00 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні о 12:37 до Служби порятунку почали масово надходити дзвінки про чергову пожежу на території лісового масиву поблизу с. Бузьке Вознесенського району. Перша пожежа сталася ще вранці - о 6:50. Її площа склала 100 кв м. Вогонь загасили о 7:40.
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"Вдруге займання виникло о 14:28. За викликом було направлено відділення 12 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України, місцевої пожежної охорони "Олександрівка", техніка та особовий склад лісничих. До гасіння долучилися і місцеві мешканці", - зазначили у ДСНС.
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До ліквідації залучили квадрокоптер. Завдяки розвідці було виявлено два осередки горіння. Орієнтовна загальна площа склала 3 га. Крім того, додатково було направлено техніку та особовий склад Новоодеського та Южноукраїнського гарнізонів.