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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пожар на свалке во Львовской области продолжают тушить

Киев • УНН

 • 15046 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Пожар на несанкционированной свалке вблизи города Новый Роздол во Львовской области продолжают ликвидировать. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

Пожар на свалке во Львовской области продолжают тушить

"Вчера вечером пожар локализовали. Сегодня спасатели работают над ликвидацией возгорания", - проинформировали в ГСЧС.

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Как сообщал УНН, вблизи г. Новый Роздол на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. м.

В 19:00 возгорание мусора на свалке было локализовано на площади 900 кв. м.

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