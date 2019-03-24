Пожар на свалке во Львовской области продолжают тушить

"Вчера вечером пожар локализовали. Сегодня спасатели работают над ликвидацией возгорания", - проинформировали в ГСЧС.

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Как сообщал УНН, вблизи г. Новый Роздол на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. м.

В 19:00 возгорание мусора на свалке было локализовано на площади 900 кв. м.