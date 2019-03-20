На столичному авторинку згоріло 7 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вчора у Києві в Голосіївському районі столиці на Столичному шосе 104 А згоріло сім автомобілів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України у місті Києві.
“На місце події негайно було направлено рятувальників 15-ї та 17-ї державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло на території одного зі столичних авторинків в автомобілі BMW з подальшим розповсюдженням вогню на автомобілі Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroën, Mazda та Jaguar. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі. О 07:25 пожежу було локалізовано, а о 07:42-ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.
За даними рятівників, ніхто не постраждав.
Правоохоронними органами встановлюється причина займання.
На місці події працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.
Нагадаємо, за минулу ніч у Київському, Шевченківському та Основ’янському районах Харкова згоріло сім автомобілів.