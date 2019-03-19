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MIM-104 Patriot

За ніч у Харкові згоріло сім автомобілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За минулу ніч у Київському, Шевченківському та Основ'янському районах Харкова згоріло сім автомобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління ДСНС у Харківській області.

За ніч у Харкові згоріло сім автомобілів

Згідно із повідомленням, о 01:43 вогнеборцям надійшло повідомлення про пожежу в двох автомобілях, припаркованих навпроти житлової 9-типоверхівки на вул. Наталі Ужвій, 80. На момент прибуття рятувальників, горіли моторний відсік і передня частина салону Audi A4 та передня частина мікроавтобусу Volkswagen Т-4. Загальна площа пожежі склала 5 кв.м. Її локалізували вже о 01:51 та ліквідували о 02:25.

О 02:50 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу припаркованих автомобілів на внутрішньо квартальній дорозі біля будинку № 85 на пр. Перемоги. Коли до місця виклику прибули пожежно-рятувальні розрахунки, вогнем був охоплений майже весь автомобіль Skoda Octavia на площі 3 кв. м. Також горів багажник автомобілю Hyundai i30, що був припаркований поруч. Вогонь локалізували о 03:01 та ліквідували о 03:18.

Ближче до ранку, о 04:22 надійшло чергове повідомлення про те, що у дворі житлової 15-поверхівки у пров. Банному, 1 горять 3 автомобілі. Прибувши на місце, вогнеборці побачили, що вогнем майже повністю був охоплений моторний відсік та частково салон легковика Volkswagen Golf. Від нього полум’я перекинулось на сусідні авто Subaru Forester, у якому горів моторний відсік, та на задній бампер Mercedes-Benz. Загальна площа пожежі склала біля 4 кв. м.

За допомогою розчину води з піноутворювачем вогонь був локалізований о 04:47. Остаточно пожежу вдалось приборкати о 04:55. Постраждалих немає. Завдяки оперативній роботі рятувальників сусідні автомобілі вдалось врятувати від повного знищення.

У прес-службі наголосили, що роботи з пожежогасіння ускладнювались через відсутність вільного проїзду спеціальних автомобілів ДСНС до місця пожежі.

Постраждалих від цих інцидентів немає. Причини виникнення пожеж з’ясовуються.

Раніше УНН повідомляв, що пожежі в Україні цього року забрали життя вже 600 людей

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