За ночь в Харькове сгорело семь автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За минувшую ночь в Киевском, Шевченковском и Основянском районах Харькова сгорело семь автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Харьковской области.
Согласно сообщению, в 1:43 пожарным поступило сообщение о пожаре в двух автомобилях, припаркованных напротив жилой 9-этажки на ул. Натали Ужвий, 80. На момент прибытия спасателей, горели моторный отсек и передняя часть салона Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. Ее локализовали уже в 01:51 и ликвидировали в 02:25.
В 02:50 на номер “101” поступило сообщение о пожаре припаркованных автомобилей на внутриквартальной дороге возле дома № 85 по пр. Победы. Когда к месту вызова прибыли пожарно-спасательные расчеты, огнем был охвачен почти весь автомобиль Skoda Octavia на площади 3 кв. м. Также горел багажник автомобиля Hyundai i30, который был припаркован рядом. Огонь локализован в 3:01 и ликвидирован в 3:18.
Ближе к утру, в 4:22 поступило очередное сообщение о том, что во дворе жилой 15-этажки в пер. Банном, 1 горят 3 автомобиля. Прибыв на место, пожарные увидели, что огнем почти полностью был охвачен моторный отсек и частично салон легковушки Volkswagen Golf. От него пламя перекинулось на соседние авто Subaru Forester, в котором горел моторный отсек, и на задний бампер Mercedes-Benz. Общая площадь пожара составила около 4 кв. м.
С помощью раствора воды с пенообразователем огонь был локализован в 4:47. Окончательно пожар удалось укротить в 4:55. Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе спасателей соседние автомобили удалось спасти от полного уничтожения.
В пресс-службе отметили, что работы по пожаротушению усложнялись из-за отсутствия свободного проезда специальных автомобилей ГСЧС к месту пожара.
Пострадавших от этих инцидентов нет. Причины возникновения пожаров выясняются.
Ранее УНН сообщал, что пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.