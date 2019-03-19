За ночь в Харькове сгорело семь автомобилей

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 4590 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 9612 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 10143 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 43140 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 93629 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 139683 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 129998 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71355 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76276 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188891 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.9м/с
55%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 8596 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 12650 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 16590 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 15238 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 19597 просмотра
публикации

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 4580 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 9592 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 139680 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 129995 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 96780 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12785 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15037 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17436 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20328 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21909 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

За ночь в Харькове сгорело семь автомобилей

Киев • УНН

 • 11920 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. За минувшую ночь в Киевском, Шевченковском и Основянском районах Харькова сгорело семь автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Харьковской области.

За ночь в Харькове сгорело семь автомобилей

Согласно сообщению, в 1:43 пожарным поступило сообщение о пожаре в двух автомобилях, припаркованных напротив жилой 9-этажки на ул. Натали Ужвий, 80. На момент прибытия спасателей, горели моторный отсек и передняя часть салона Audi A4 и передняя часть микроавтобуса Volkswagen Т-4. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. Ее локализовали уже в 01:51 и ликвидировали в 02:25.

В 02:50 на номер “101” поступило сообщение о пожаре припаркованных автомобилей на внутриквартальной дороге возле дома № 85 по пр. Победы. Когда к месту вызова прибыли пожарно-спасательные расчеты, огнем был охвачен почти весь автомобиль Skoda Octavia на площади 3 кв. м. Также горел багажник автомобиля Hyundai i30, который был припаркован рядом. Огонь локализован в 3:01 и ликвидирован в 3:18.

Ближе к утру, в 4:22 поступило очередное сообщение о том, что во дворе жилой 15-этажки в пер. Банном, 1 горят 3 автомобиля. Прибыв на место, пожарные увидели, что огнем почти полностью был охвачен моторный отсек и частично салон легковушки Volkswagen Golf. От него пламя перекинулось на соседние авто Subaru Forester, в котором горел моторный отсек, и на задний бампер Mercedes-Benz. Общая площадь пожара составила около 4 кв. м.

С помощью раствора воды с пенообразователем огонь был локализован в 4:47. Окончательно пожар удалось укротить в 4:55. Пострадавших нет. Благодаря оперативной работе спасателей соседние автомобили удалось спасти от полного уничтожения.

В пресс-службе отметили, что работы по пожаротушению усложнялись из-за отсутствия свободного проезда специальных автомобилей ГСЧС к месту пожара.

Пострадавших от этих инцидентов нет. Причины возникновения пожаров выясняются.

Ранее УНН сообщал, что пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 600 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.30
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99