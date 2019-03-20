На столичном авторынке сгорело 7 автомобилей

"На место происшествия немедленно были направлены спасатели 15-й и 17-й государственных пожарно-спасательных частей. Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло на территории одного из столичных авторынков в автомобиле BMW с последующим распространением огня на автомобили Subaru, Renault Megane, Renault Clio, Citroën, Mazda и Jaguar. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. В 7:25 пожар был локализован, а в 07: 42-ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Правоохранительными органами устанавливается причина возгорания.

На месте происшествия работало 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.

Напомним, за минувшую ночь в Киевском, Шевченковском и Основянском районах Харькова сгорело семь автомобилей.



