Пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області продовжують гасити
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. Пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі поблизу міста Новий Розділ На Львівщині продовжують ліквідовувати. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
"Вчора ввечері пожежу локалізували. Сьогодні рятувальники працюють над ліквідацією загоряння", - проінформували у ДСНС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На столичному авторинку згоріло 7 автомобілів
Як повідомляв УНН, поблизу м. Новий Розділ на несанкціонованому сміттєзвалищі виникло займання сміття на площі близько 600 кв. м.
О 19:00 загоряння сміття на сміттєзвалищі було локалізовано на площі 900 кв. м.