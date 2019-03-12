Пожар на свалке во Львовской области ликвидировали
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Пожар на свалке в городе Новояворовск Львовской области ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, передает УНН.
"Сегодня в 13:55 пожарные ликвидировали пожар на открытой территории полигона твердых бытовых отходов в г. Новояворовск, Яворовского района... Площадь пожара составила 8000 кв.м", - говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекли 47 спасателей, из них 20 курсантов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, а также 9 единиц спецтехники.
"Причину возникновения возгорания и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В результате пожара никто не пострадал", - добавили в ГСЧС.
Напомним, сообщение о возгорании на территории свалки спасатели получили еще утром 10 марта.
Спасатели уточнили, что сложность тушения пожара заключалась в удаленности водоисточника и малых запасах воды. Ближайшая водоем находится на расстоянии около 2 км. Кроме того, ликвидация пожара осложнялось неблагоприятными погодными условиями, в частности, шквальным ветром.