Пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області ліквідували
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Пожежу на сміттєзвалищі у місті Новояворівськ Львівської області ліквідували. Про це повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС, передає УНН.
"Сьогодні о 13:55 вогнеборці ліквідували пожежу на відкритій території полігону твердих побутових відходів у м. Новояворівськ, Яворівського району... Площа пожежі склала 8000 кв.м", - йдеться в повідомленні.
До гасіння пожежі залучили 47 рятувальників, з них 20 курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, а також 9 одиниць спецтехніки.
"Причину виникнення загоряння та обставини події встановлюють правоохоронці. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, повідомлення про загоряння на території сміттєзвалища рятувальники отримали ще вранці 10 березня.
Рятувальники уточнили, що складність гасіння пожежі полягала у віддаленості вододжерела і малих запасах води. Найближча водойма розташована на відстані близько 2 км. Крім того, ліквідація пожежі ускладнювалася несприятливими погодними умовами, зокрема, шквальним вітром.