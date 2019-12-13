Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" полностью потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пожар на едином российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью ликвидирован в районе 8:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.
"Затушили полностью в районе восьми утра", - сказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Отмечается, что комиссия ОСК приступила к установлению причин пожара.
Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в доке в Мурманске в четверг, 12 декабря.
Пожар начался во время огневых работ, сообщили на судоремонтном заводе "Звездочка", при ремонте в энергоотсека на нижней палубе корабля, там загорелись электрокабели.
Площадь огня составила 600 квадратных метров. На корабле в начале пожара находились 400 человек.
В пресс-службе Северного флота и Региональном подразделении медицины катастроф РФ сообщили о 12 погибших во время пожара.