Пожежу на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" повністю загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Пожежу на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" було повністю ліквідовано в районі 8:00 за московським часом. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.
"Загасили повністю в районі восьмої ранку", - сказав глава Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов.
Зазначається, що комісія ОСК приступила до встановлення причин пожежі.
Нагадаємо, авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" загорівся під час ремонтних робіт в доці в Мурманську у четвер, 12 грудня.
Пожежа розпочалася під час вогневих робіт, повідомили на судноремонтному заводі "Звездочка", при ремонті в енерговідсіку на нижній палубі корабля, там загорілися електрокабелі.
Площа вогню склала 600 квадратних метрів. На кораблі на початку пожежі знаходилися 400 осіб.
У пресслужбі Північного флоту та Регіональному підрозділі медицини катастроф РФ повідомили про 12 загиблих в ході пожежі.