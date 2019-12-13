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Пожежу на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" повністю загасили

Пожежу на російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" повністю загасили

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Пожежу на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" було повністю ліквідовано в районі 8:00 за московським часом. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"Загасили повністю в районі восьмої ранку", - сказав глава Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов.

Зазначається, що комісія ОСК приступила до встановлення причин пожежі.

Нагадаємо, авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" загорівся під час ремонтних робіт в доці в Мурманську у четвер, 12 грудня.

Пожежа розпочалася під час вогневих робіт, повідомили на судноремонтному заводі "Звездочка", при ремонті в енерговідсіку на нижній палубі корабля, там загорілися електрокабелі.

Площа вогню склала 600 квадратних метрів. На кораблі на початку пожежі знаходилися 400 осіб. 

У пресслужбі Північного флоту та Регіональному підрозділі медицини катастроф РФ повідомили про 12 загиблих в ході пожежі.

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