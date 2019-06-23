Пожарный самолет совершил жесткую посадку в Канаде
Киев • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Пожарный самолет Lockheed L-188A Electra совершил жесткую посадку в канадской провинции Альберта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Global News.
Инцидент произошел в аэропорту города Ред-Дир. У самолета при посадке полностью не вышло переднее шасси. На борту воздушного судна находились четыре человека, они не пострадали.
Самолет был задействован в тушении масштабных лесных пожаров, которые с начала мая бушуют в Альберте.
Напомним, небольшой самолет разбился в Новой Зеландии.