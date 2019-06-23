Пожежний літак здійснив жорстку посадку в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Пожежний літак Lockheed L-188A Electra здійснив жорстку посадку в канадській провінції Альберта. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Global News.
Інцидент стався в аеропорту міста Ред-Дір. У літака при посадці повністю не вийшло переднє шасі. На борту повітряного судна перебували чотири людини, вони не постраждали.
Літак був задіяний у гасінні масштабних лісових пожеж, які з початку травня вирують в Альберті.
Нагадаємо, невеликий літак розбився у Новій Зеландії.