Пожары в Новой Зеландии не утихают
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В воскресенье, 10 февраля, сильные ветра раздули лесные пожары, которые горят уже в течении недели на Южном острове Новой Зелании, из-за чего тысячи людей покидают свои дома. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Огонь вспыхнул в начале прошлой недели на фоне обжигающих условий в густо заросших лесом районах, и к началу понедельника он охватил около 2300 гектаров (5700 акров).
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Утром в воскресенье 155 пожарных боролись с огнем на земле с помощью авиационной поддержки: 23 вертолетов и 3 самолетов с неподвижным крылом. Это было крупнейшее тушение в истории Новой Зеландии.
До 3 тысяч человек были вынуждены покинуть районы Уэйкфилда и Голубиной долины. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления гражданской обороны Новой Зеландии Роджер Болл.
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Большая часть пострадавшего района к югу от Нельсона использовалась для лесного хозяйства, но там также есть много небольших ферм. Некоторый скот также был перемещен в безопасное место.
Начальник пожарной охраны Джон Саттон сказал, что, хотя условия улучшились, пламя остается непредсказуемым, и слишком рано говорить, что оно под контролем.
О случаях смерти не сообщалось, разрушен только один дом.
Напомним, из-за крупного пожара на Южном Острове в Новой Зеландии эвакуированы жители 170 домов.