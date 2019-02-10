Три людини загинули під час пожежі в житловому будинку в Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Три людини загинули, ще 11 отримали поранення сьогодні під час пожежі в квартирі в місті Лонгей канадської провінції Квебек. Про це повідомив телеканал CTV, передає УНН.
Пожежа сталася в житловому багатоквартирному будинку.
14 осіб були доставлені в лікарню, де троє з них — подружня пара старше 40 років й жінка старше 60 років померли.
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Через сильний вітер пожежникам знадобилося більше 7 годин, щоб загасити загоряння.
Нагадаємо, вчора, внаслідок задимлення квартири продуктами горіння через несправність обігрівача у селі Василівка, що у Вінницькій області, загинуло двоє малолітніх дітей.
Як повідомляв УНН, п’ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області.