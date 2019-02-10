Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Три человека погибли, еще 11 получили ранения сегодня во время пожара в квартире в городе Лонгей канадской провинции Квебек. Об этом сообщил телеканал CTV, передает УНН.
Пожар произошел в жилом многоквартирном доме.
14 человек были доставлены в больницу, где трое из них - супружеская пара старше 40 лет и женщина старше 60 лет умерли.
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Из-за сильного ветра пожарным понадобилось более 7 часов, чтобы потушить возгорание.
Напомним, вчера, в результате задымления квартиры продуктами горения из-за неисправности обогревателя в селе Васильевка, что в Винницкой области, погибли двое малолетних детей.
Как сообщал УНН, пять человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в частном доме в Краснозерского районе Новосибирской области.