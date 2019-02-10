Двоє осіб стали жертвами пожежі в булочній у Франції

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Двоє людей стали жертвами вибуху і пожежі в булочній, яка знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі в Ліоні (Франція). Про це повідомило в суботу AFP з посиланням на прокуратуру, передає УНН.