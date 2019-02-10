Двоє осіб стали жертвами пожежі в булочній у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Двоє людей стали жертвами вибуху і пожежі в булочній, яка знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі в Ліоні (Франція). Про це повідомило в суботу AFP з посиланням на прокуратуру, передає УНН.
За її даними, ще четверо отримали поранення. Серед загиблих - одна дитина. На даний момент причина події невідома, поліція веде розслідування.
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Нагадаємо, вчора, внаслідок задимлення квартири продуктами горіння через несправність обігрівача у селі Василівка, що у Вінницькій області, загинуло двоє малолітніх дітей.
Як повідомляв УНН, п'ятеро людей, у тому числі четверо дітей, загинули в пожежі в приватному будинку в Краснозерского районі Новосибірської області.