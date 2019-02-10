Два человека стали жертвами пожара в булочной во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Два человека стали жертвами взрыва и пожара в булочной, которая находится на первом этаже двухэтажного здания в Лионе (Франция). Об этом сообщил в субботу AFP со ссылкой на прокуратуру, передает УНН.
По ее данным, еще четверо получили ранения. Среди погибших - один ребенок. На данный момент причина события неизвестна, полиция ведет расследование.
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Напомним, вчера, в результате задымления квартиры продуктами горения из-за неисправности обогревателя в селе Васильевка, что в Винницкой области, погибли двое малолетних детей.
Как сообщал УНН, пять человек, в том числе четверо детей, погибли в пожаре в частном доме в Краснозерского районе Новосибирской области.