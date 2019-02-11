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Пожежі в Новій Зеландії не вщухають

Пожежі в Новій Зеландії не вщухають

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У неділю, 10 лютого, сильні вітри роздули лісові пожежі, які горять вже протягом тижня на Південному острові Нової Зелании, через що тисячі людей залишають свої будинки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Вогонь спалахнув на початку минулого тижня на тлі палючих умов в густо зарослих лісом районах, і до початку понеділка він охопив близько 2300 гектарів (5700 акрів).

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Вранці в неділю 155 пожежників боролися з вогнем на землі за допомогою авіаційної підтримки: 23 вертольотів і 3 літаків з нерухомим крилом. Це було найбільше гасінні в історії Нової Зеландії.

До 3 тисяч людей були змушені покинути райони Уейкфілда і Голубиній долини. Про це на прес-конференції повідомив начальник управління цивільної оборони Нової Зеландії Роджер Болл.

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Велика частина постраждалого району на південь від Нельсона використовувалася для лісового господарства, але там також є багато невеликих ферм. Деяку худобу також було переміщено в безпечне місце.

Начальник пожежної охорони Джон Саттон сказав, що, хоча умови покращилися, полум'я залишається непередбачуваним, і занадто рано говорити, що воно під контролем.

Про випадки смерті не повідомлялося, зруйнований тільки один будинок.

Нагадаємо, через велику пожежу на Південному Острові в Новій Зеландії евакуйовані жителі 170 будинків.

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