Пожежі в Новій Зеландії не вщухають

Вогонь спалахнув на початку минулого тижня на тлі палючих умов в густо зарослих лісом районах, і до початку понеділка він охопив близько 2300 гектарів (5700 акрів).

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Вранці в неділю 155 пожежників боролися з вогнем на землі за допомогою авіаційної підтримки: 23 вертольотів і 3 літаків з нерухомим крилом. Це було найбільше гасінні в історії Нової Зеландії.

До 3 тисяч людей були змушені покинути райони Уейкфілда і Голубиній долини. Про це на прес-конференції повідомив начальник управління цивільної оборони Нової Зеландії Роджер Болл.

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Велика частина постраждалого району на південь від Нельсона використовувалася для лісового господарства, але там також є багато невеликих ферм. Деяку худобу також було переміщено в безпечне місце.

Начальник пожежної охорони Джон Саттон сказав, що, хоча умови покращилися, полум'я залишається непередбачуваним, і занадто рано говорити, що воно під контролем.

Про випадки смерті не повідомлялося, зруйнований тільки один будинок.

Нагадаємо, через велику пожежу на Південному Острові в Новій Зеландії евакуйовані жителі 170 будинків.



