Пожары в Австралии: последствия и выводы

КИЕВ. 29 января. УНН. С конца июля, Австралия переживает сильнейшие за последние десятилетия лесные пожары, в результате которых уже не менее 28 человек погибли. Также выгорели огромные участки земли на территории всей страны, в результате чего более 1,25 миллиарда животных могли погибнуть. УНН решил разобраться, с чего все началось и как скоро закончится.

С чего же все началось?

Каждое лето в Австралии – это пожароопасный сезон, когда сухая и жаркая погода может облегчить возникновение и распространение пламени.

В большинстве случаев, это происходит из-за естественных причин, таких как удар молнии в сухое дерево в лесу.

Так, по данным государственного агентства Victoria Emergency, именно молния привела к возникновению ряда пожаров в восточной части острова Гиппсленд штата Виктория в конце декабря.

В то же время, по информации CNN, полиция штата Новый Южный Уэльс обвинила не менее 24 человек в умышленном начале лесных пожаров и с ноября подала в суд на 183 человека за преступления, связанные с пожарами.

Несмотря на то, что пожары в Австралии начались еще в июле, только 9 декабря 2019 года самый густонаселенный австралийский штат Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение. К тому моменту, пожары на северо-востоке штата унесли уже жизни трех человек, разрушили более 150 домов и уничтожили более 1 млн га лесов и сельскохозяйственных угодий.



И уже 19 декабря, на территории региона фиксировано 96 лесных пожаров, в то время как 22 декабря почти сгорел целый городок Балморал в 120 км от Сиднея.



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В начале 2020 года австралийские общественные организации стали получать пожертвования со всего мира: от обычных людей, до звезд и политиков. Число жертв к тому моменту уже возросло до 17 человек, в то время как десятки людей пропали без вести.



В новому году, в следствие пожаров, сильно ухудшилось и качество воздуха, что также повлияло на здоровье и безопасность австралийцев. Например, 2 января, в столице Австралии Канберре, уровень загрязнения воздуха в 26 раз превысил критическую отметку “опасно для жизни”.

Уже через несколько дней, по данным австралийского онлайн-издания The Weekend Australian, впервые в истории страны до 3 тысяч военнослужащих запаса были призваны для борьбы с продолжающимися на востоке страны пожарами. Также более 100 человек для оказания помощи в тушении природных пожаров в Австралии направили США.

Так, к концу первой недели 2020 года стало известно, что по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий, а в столичной Канберре качество воздуха оценили, как худшее в мире.

Вскоре, 11 января, как сообщили иностранные СМИ, число погибших возросло до 28 человек.

Казалось бы, ситуацию удалось взять под контроль, несмотря на локальные пожары, однако уже 23 января, в Австралии разбился тушивший пожары самолет. В результате аварии в районе Сноуи Монаро в штате Новый Южный Уэльс, трое человек погибли.



Неужели погибло так много животных?

Стоит отметить, что первые упоминания о массовой гибели животных в следствие лесных пожаров зафиксировали еще в конце октября. Однако уже в начале нового года, общественность потрясла информация, что в пожарах погибло уже почти полмиллиарда животных. Данную новость не все приняли на веру, после чего ВВС сообщило, что данную цифру обнародовал эксперт по биоразнообразию Австралии, профессор Крис Дикман.

Так, в своем заявлении, он объяснял эту цифру следующим образом - это число пострадавших, но не обязательно погибших животных.

Сообщается, что цифры были основаны на отчете, который он в соавторстве написал в 2007 году для Всемирного фонда природы (WWF) о влиянии очистки земель на австралийскую дикую природу в Новом Южном Уэльсе.

«Мы подсчитали, что только на трех миллионах гектаров Нового Южного Уэльса, которые были сожжены примерно 10 дней назад, пожары могли затронуть до 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий», - сказал профессор Дикман.

По последним же заявлениям Всемирного фонда дикой природы (WWF-Australia), вследствие масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных. Эта потеря включает в себя тысячи коал и других животных, таких как кенгуру, валлаби, сахарные сумчатые летяги, потору, какаду и медоеды. Также это птицы, наземные млекопитающие и рептилии; если же добавить к ним летучих мышей, жаб и рыб, а также насекомых и других беспозвоночных, число погибших живых существ вырастет до сотен миллиардов.

Число огромное, именно это вновь вызвало массу сомнений у небезразличных людей, в прессе даже появились мнения, что на данной теме спекулируют.

Однако в Фонде дикой природы изначально сообщали, что число высчитывается исходя из всей зоны поражения, а это – почти 8.5 млн га.

Также стало известно, что WWF собирается восстанавливать «зеленую» среду обитания животных после того, как пожары потушат, и высадить два миллиарда деревьев к 2030 году.

В Фонде оценили, что на данный момент, чтобы животные смогли вернуться к прежнему образу жизни и начать восстанавливать популяцию, необходимо высадить 10 тысяч деревьев.

Пока ситуация не оптимизировалась, животных кормят, сбрасывая еду с вертолетов, а также забирают в центры для оказания помощи и берут на передержку.

Что происходит сейчас?

За последние пару недель про пожары в Австралии стали говорить меньше, так как пожарным действительно удалось потушить, локализовать или взять под контроль большинство пожаров.

Отчасти, в этом спасателям помогли дожди, которые наконец-то прошли в некоторых регионах Австралии.



Однако на данный момент, проблема все еще не решена. Например, 20 января, в Австралии зафиксировали более 20 пожаров на разных стадиях возгорания, а по штату объявили 14 предупреждений об опасности.

Исходя из данных синоптиков, жара в Австралии не собирается спадать, а это значит, что сезон пожаров не закончился, даже не смотря на последние сообщения о крупном граде.



