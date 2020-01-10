Было и стало: как выглядят сейчас после пожаров разные уголки Австралии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109679 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112049 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110557 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121979 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103237 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106885 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107248 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131742 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130546 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Было и стало: как выглядят сейчас после пожаров разные уголки Австралии

Было и стало: как выглядят сейчас после пожаров разные уголки Австралии

Киев  •  УНН

 • 113458 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В результате масштабных лесных пожаров в Австралии было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. Жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий. В европейских СМИ сделали подборку, как сейчас выглядят те места, пострадавших были охвачены огнем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bored Panda.

Так, в список вошли 19 различных местностей по всей территории Австралии, фотографии которых поражают своими изменениями:

1. Остров кенгуру

2. Пляж в Новом Южном Уэльсе

Черное мусора на фотографии снизу - это обожженная древесина, а на берег вымывается пепел.

3. Остров Кенгуру

Экологи серьезно обеспокоены будущим уникальной и исчезающей дикой природы на острове Кенгуру. Ведь там в пожарах уже погибли тысячи коал.

Пожары на острове уничтожили 155 000 гектаров земли, что составляет примерно треть всей площади острова.

4. Парк дикой природы Mogo

5. Дом в Сарсфилд, штат Виктория

6. Генуэзский мост

7. Главная улица Кобарго в Новом Южном Уэльсе

8. Причал Малакоты

9. Заповедник дикой природы в Канберре

10. "До и после" одной австралийской семьи

11. Сидней

12. Гора Кука в Новой Зеландии

13. Кобарго в Новом Южном Уэльсе

14. Город Малакота

15. Дорога Бетка

16. До и после пожара в Тиинджари в городе Шолхейвен

17. Город Меримбула

18. Мини-гольф Batemans Bay

19. Небольшой городок Аранльюен

Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.

Украинские Национальные Новости

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