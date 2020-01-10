Было и стало: как выглядят сейчас после пожаров разные уголки Австралии

КИЕВ. 10 января. УНН. В результате масштабных лесных пожаров в Австралии было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. Жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий. В европейских СМИ сделали подборку, как сейчас выглядят те места, пострадавших были охвачены огнем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bored Panda.