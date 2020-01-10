Было и стало: как выглядят сейчас после пожаров разные уголки Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В результате масштабных лесных пожаров в Австралии было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. Жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий. В европейских СМИ сделали подборку, как сейчас выглядят те места, пострадавших были охвачены огнем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bored Panda.
Так, в список вошли 19 различных местностей по всей территории Австралии, фотографии которых поражают своими изменениями:
1. Остров кенгуру
2. Пляж в Новом Южном Уэльсе
Черное мусора на фотографии снизу - это обожженная древесина, а на берег вымывается пепел.
3. Остров Кенгуру
Экологи серьезно обеспокоены будущим уникальной и исчезающей дикой природы на острове Кенгуру. Ведь там в пожарах уже погибли тысячи коал.
Пожары на острове уничтожили 155 000 гектаров земли, что составляет примерно треть всей площади острова.
4. Парк дикой природы Mogo
5. Дом в Сарсфилд, штат Виктория
6. Генуэзский мост
7. Главная улица Кобарго в Новом Южном Уэльсе
8. Причал Малакоты
9. Заповедник дикой природы в Канберре
10. "До и после" одной австралийской семьи
11. Сидней
12. Гора Кука в Новой Зеландии
13. Кобарго в Новом Южном Уэльсе
14. Город Малакота
15. Дорога Бетка
16. До и после пожара в Тиинджари в городе Шолхейвен
17. Город Меримбула
18. Мини-гольф Batemans Bay
19. Небольшой городок Аранльюен
Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.