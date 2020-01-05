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Пожежі в Австралії: загинули 24 людини і майже 500 млн тварин

Пожежі в Австралії: загинули 24 людини і майже 500 млн тварин

Київ • УНН

 • 305309 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також майже півмільярда тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

"З початку пожеж у вересні загинули не менше 24 осіб", - пишуть у виданні.

Також існує широко поширена оцінка, згідно з якою майже півмільярда (480 мільйонів) тварин загинули в результаті пожеж в Австралії.

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"Майже 200 пожеж все ще горять по всій країні, і хоча найбільше уваги було приділено саме Новому Південному Уельсу, це стосувалося всіх штатів і територій. Більше 1200 будинків було зруйновано і мільйони гектарів землі випалені. Десятки тисяч будинків в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія в даний час не мають електрики. За минулий тиждень тисячі людей були евакуйовані з прибережних міст", - пишуть у виданні.

Також стало відомо, що в суботу ввечері в Новому Південному Уельсі вибухнула вежа, де були мільйони літрів води, і затопила безліч будинків і машин.

Однак для пожежних служб в Новому Південному Уельсі вдалося зібрати понад 20 мільйонів доларів всього за 48 годин, оскільки штат бореться з кризою лісової пожежі. У той час як прем'єр-міністр Скотт Моррісон скликав 3000 осіб з резервних військ на підмогу.

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Допомогу в боротьбі з пожеж надали і знаменитості, серед них американська співачка Пінк і лауреат премії "Оскар" Ніколь Кідман, яка пообіцяла 500 тыс. доларів.

Відзначається, що не залишилися в стороні Сінгапур і Папуа-Нова Гвінея, запропонувавши військову підтримку Австралії, а Нова Зеландія направила ще три вертольоти ВПС.

Оскыльки в Канберрі якість повітря оцінили як найгіршу в світі - жителям рекомендують не виходити з дому, тому австралійська авіакомпанія Qantas скасувала рейси в місто і з міста до кінця тижня.

Однак очікується, що саме у неділю буде прохолодніше на південному сході країни - подекуди з дощами. Пожежники попередили, що наступну загрозу можна чекати з початку тижня.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі охопили східне узбережжя Австралії в середині жовтня минулого року. До теперішнього моменту вогнем охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель.

Екологи стверджують, що через пожежі в Австралії загинули майже півмільярда тварин.

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