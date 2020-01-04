Молодой житель Австралии спас десятки коал на фоне бушующих пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Австралиец Патрик Бойл из города Маллакуты, штат Виктория, был назван героем за спасение десятков коал от пожаров в регионе, передаёт УНН со ссылкой на Sydney News & Life.
С тех пор, как пожары пронеслись по региону вокруг Маллакуты, Бойл стал искать раненых диких животных. 22-летний австралиец рассказал, как вошел в обугленный эвкалиптовый лес, чтобы найти животных, которых он мог спасти.
"Я мгновенно нашел коалу с ожогами, которую сразу же отвез обратно в приют для диких животных. На самом деле было удивительно, как быстро я нашел коал. На данный момент я нашел восемь или девять, которые были спасены. Я нашел более 10 мертвых и около 5 живых и здоровых на данный момент", - рассказал парень.
По его словам, приют для животных также может попасть в зону распространения стихии, так что всех животных перемещают во временное убежище.
Напомним, по меньшей мере 20 человек погибли в результате пожаров в Австралии, охвативших некоторые части континента.
Как сообщалось ранее в УНН, профессор экологии университета Сиднея Крис Дикман подсчитал, что из-за пожаров в Австралии погибло более 480 миллионов животных.
Также сообщалось о том, что по состоянию на конец 2019 года в Австралии из-за пожара умерли и получили травмы сотни коал.