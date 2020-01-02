Из-за пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных - экологи
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Профессор экологии университета Сиднея Крис Дикман подсчитал, что из-за пожара в Австралии погибло более 480 миллионов животных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Koha.
"Почти полмиллиарда животных погибло от пожаров в Австралии... Профессор экологии университета Сиднея Крис Дикман подсчитал, что более 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли прямо или косвенно из-за пожаров", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что пожары в Новом Южном Уэльсе охватили более трех миллионов гектаров за последние месяцы.
"Спасенные от пожара коалы вряд ли выживут, независимо от того, находятся ли они в защищенных местах, вернутся в родной ареал, говорят эксперты", - говорится в сообщении.
Кроме того указано, что из-за того, что было уничтожено среду жизни коал - малая вероятность того, что они смогут восстановить популяцию.
Напомним, в одном из штатов Австралии объявили ЧС из-за природных пожаров.