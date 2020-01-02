Через пожежі в Австралії загинуло майже півмільярда тварин - екологи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Професор екології університету Сіднея Кріс Дікман підрахував, що через пожежі в Австралії загинуло понад 480 мільйонів тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Koha.
"Майже півмільярда тварин загинуло від пожеж в Австралії…Професор екології університету Сіднея Кріс Дікман підрахував, що понад 480 мільйонів ссавців, птахів та рептилій загинули прямо чи опосередковано через пожежі", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що пожежі у Новому Південному Уельсі охопили понад три мільйони гектарів за останні місяці.
"Врятовані від пожежі коали наврядчи виживуть, незалежно від того, чи перебувають вони в захищених місцях, чи повернуться до рідного ареалу, кажуть експерти", - йдеться у повідомленні.
Окрім того вказано, що через те, що було знищене природне середовище життя коал – мала вірогідність того, що вони зможуть відновити популяцію.
Нагадаємо, в одному зі штатів Австралії оголосили НС через природні пожежі.