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Через пожежі в Австралії загинуло майже півмільярда тварин - екологи

Через пожежі в Австралії загинуло майже півмільярда тварин - екологи

Київ • УНН

 • 20394 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Професор екології університету Сіднея Кріс Дікман підрахував, що через пожежі в Австралії загинуло понад 480 мільйонів тварин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Koha.

"Майже півмільярда тварин загинуло від пожеж в Австралії…Професор екології університету Сіднея Кріс Дікман підрахував, що понад 480 мільйонів ссавців, птахів та рептилій загинули прямо чи опосередковано через пожежі", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що пожежі у Новому Південному Уельсі охопили понад три мільйони гектарів за останні місяці.

"Врятовані від пожежі коали наврядчи виживуть, незалежно від того, чи перебувають вони в захищених місцях, чи повернуться до рідного ареалу, кажуть експерти", - йдеться у повідомленні.

Окрім того вказано, що через те, що було знищене природне середовище життя коал – мала вірогідність того, що вони зможуть відновити популяцію.

Нагадаємо, в одному зі штатів Австралії оголосили НС через природні пожежі.

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