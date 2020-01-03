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Число погибших в результате пожаров в Австралии возросло до 20

Число погибших в результате пожаров в Австралии возросло до 20

Киев  •  УНН

 • 48160 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате пожаров в Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

"Беспрецедентная температура по всему континенту (Австралии - ред.) сделала пожары в этом сезоне особенно смертельными, погибли не менее 20 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за пожаров с сентября умерло 480 миллионов животных. Однако, в эту цифру не входят лягушки и насекомые, в том числе бабочки.

Указано, что коал приходится поить из бутылок с водой.

На восстановление их среды может потребоваться до 40 лет. Больше всего пострадали коалы, которые живут на деревьях и питаются только определенными видами эвкалиптов.

Также отмечается, что пожары охватили не всю Австралию, а лишь определенные районы, оставив другие районы невредимыми. Поэтому, животных могли бы переселить в них, если будет достаточное количество осадков и невысокий уровень лесозаготовок.

Напомним, из-за пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных.

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