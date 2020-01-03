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Кількість загиблих через пожежі в Австралії зросла до 20

Кількість загиблих через пожежі в Австралії зросла до 20

Київ • УНН

 • 48161 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Щонайменше 20 людей загинуло внаслідок пожеж в Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.

"Безпрецедентна температура по всьому континенту (Австралії - ред.) зробила пожежі в цьому сезоні особливо смертельними, загинуло щонайменше 20 людей", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що через пожежі з вересня померло 480 мільйонів тварин. Однак, в цю цифру не входять жаби та комахи, в тому числі метелики.

Вказано, що коал доводиться поїти з пляшок з водою.

На відновлення їхнього середовища проживання може знадобитись до 40 років. Найбільше постраждали коали, які живуть на деревах та харчуються тільки певними видами евкаліптів.

Також зазначається, що пожежі охопили не всю Австралію, а лише певні райони, залишивши інші райони неушкодженими. Тому, тварин могли б переселити до них, якщо буде достатня кількість опадів і невисокий рівень лісозаготівель.

Нагадаємо, через пожежі в Австралії загинуло майже пів мільярда тварин.

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