Молодий житель Австралії врятував десятки коал на тлі бурхливих пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Австралієць Патрік Бойл із міста Маллакути, штат Вікторія, був названий героєм за порятунок десятків коал від пожеж в регіоні, передає УНН із посиланням на Sydney News & Life.
З тих пір, як пожежі пронеслися по регіону навколо Маллакути, Бойл став шукати поранених диких тварин. 22-річний австралієць розповів, як увійшов в обвуглений евкаліптовий ліс, щоб знайти тварин, яких він міг врятувати.
"Я миттєво знайшов коалу з опіками, яку відразу ж відвіз назад до притулку для диких тварин. Насправді було дивно, як швидко я знайшов коал. На даний момент я знайшов вісім або дев'ять, які були врятовані. Я знайшов більше 10 мертвих і близько 5 живих і здорових на даний момент", - розповів хлопець.
За його словами, притулок для тварин також може потрапити в зону поширення стихії, так що всіх тварин переміщують у тимчасове сховище.
Нагадаємо, щонайменше 20 людей загинули в результаті пожеж в Австралії, що охопили деякі частини континенту.
Як повідомлялося раніше в УНН, професор екології університету Сіднея Кріс Дикман підрахував, що через пожежу в Австралії загинуло понад 480 мільйонів тварин.
Також повідомлялося про те, що за станом на кінець 2019 року в Австралії через пожежу померли і отримали травми сотні коал.