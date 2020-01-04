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Молодий житель Австралії врятував десятки коал на тлі бурхливих пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Австралієць Патрік Бойл із міста Маллакути, штат Вікторія, був названий героєм за порятунок десятків коал від пожеж в регіоні, передає УНН із посиланням на Sydney News & Life.

З тих пір, як пожежі пронеслися по регіону навколо Маллакути, Бойл став шукати поранених диких тварин. 22-річний австралієць розповів, як увійшов в обвуглений евкаліптовий ліс, щоб знайти тварин, яких він міг врятувати.

"Я миттєво знайшов коалу з опіками, яку відразу ж відвіз назад до притулку для диких тварин. Насправді було дивно, як швидко я знайшов коал. На даний момент я знайшов вісім або дев'ять, які були врятовані. Я знайшов більше 10 мертвих і близько 5 живих і здорових на даний момент", - розповів хлопець.

За його словами, притулок для тварин також може потрапити в зону поширення стихії, так що всіх тварин переміщують у тимчасове сховище.

Нагадаємо, щонайменше 20 людей загинули в результаті пожеж в Австралії, що охопили деякі частини континенту.

Як повідомлялося раніше в УНН, професор екології університету Сіднея Кріс Дикман підрахував, що через пожежу в Австралії загинуло понад 480 мільйонів тварин. 

Також повідомлялося про те, що за станом на кінець 2019 року в Австралії через пожежу померли і отримали травми сотні коал.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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