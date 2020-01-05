Пожары в Австралии: погибли 24 человека и почти 500 млн животных

“С начала пожаров в сентябре погибли не менее 24 человек”, — пишут в издании.

Также существует широко распространенная оценка, согласно которой почти полмиллиарда (480 миллионов) животных погибли в результате пожаров в Австралии.

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“Почти 200 пожаров все еще горят по всей стране, и хотя больше всего внимания было уделено именно Новому Южному Уэльсу, это затронуло все штаты и территории. Более 1200 домов было разрушено и миллионы гектаров земли выжжены. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория в настоящее время не имеют электричества. За прошедшую неделю тысячи людей были эвакуированы из прибрежных городов”, — пишут в издании.

Также стало известно, что в субботу вечером в Новом Южном Уэльсе взорвалась башня, несущая миллионы литров воды, и затопила множество домов и машин.

Однако для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе удалось собрать более 20 миллионов долларов всего за 48 часов, поскольку штат борется с кризисом лесного пожара. В то время как премьер-министр Скотт Моррисон призвал 3000 человек из резервных войск на подмогу.

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Помощь в борьбе с пожарам оказали и знаменитости, среди них американская певица Пинк и лауреат премии “Оскар” Николь Кидман, которая пообещала 500 000 долларов.

Отмечается, что не остались в стороне Сингапур и Папуа-Новая Гвинея, предложив военную поддержку Австралии, а Новая Зеландия направила еще три вертолета ВВС.

Так как в Канберре качество воздуха оценили как худшее в мире — жителям рекомендуют не выходить из дома, поэтому австралийская авиакомпания Qantas отменила рейсы в город и из города до конца воскресенья.

Однако ожидается, что именно воскресенье будет более прохладным на юго-востоке страны — с некоторыми дождями. Пожарники предупредили, что следующую угрозу можно ждать с начала недели.

Напомним, что масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий.

Экологи утверждают, что из-за пожаров в Австралии погибли почти полмиллиарда животных.