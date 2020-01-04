Австралия впервые в истории привлекает военных для борьбы с лесными пожарами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Впервые в истории Австралии до 3 тысяч военнослужащих запаса будут призваны для борьбы с продолжающимися на востоке страны пожарами. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
"До 3000 военнослужащих запаса будут призваны к участию в тушении масштабных лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, и оказании помощи пострадавшим от них. Об этом сообщил в субботу, 4 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон", - говорится в сообщении.
По данным австралийского онлайн-издания The Weekend Australian, это первый подобный случай в истории страны. Для оказания помощи в борьбе с пожарами в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия были созданы три объединенные рабочие группы, сообщает издание. Их главными задачами станет обеспечение жителей этих штатов продовольствием, помощью при эвакуации уязвимых граждан, выявление областей, где потенциально может начаться возгорание.
"1 января в регион были направлены 5 вертолетов ВВС страны и 2 судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, оказывают поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации", - пишет издание.
Как сообщалось ранее в УНН, количество погибших в результате пожара в Австралии возросло до 20.