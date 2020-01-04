Австралія вперше в історії залучає військових для боротьби з лісовими пожежами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Вперше в історії Австралії до 3 тисяч військовослужбовців запасу будуть покликані для боротьби з триваючими на сході країни пожежами. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"До 3000 військовослужбовців запасу будуть покликані до участі в гасінні масштабних лісових пожеж, що вирують на сході Австралії, і наданні допомоги постраждалим від них. Про це повідомив в суботу, 4 січня, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон", - йдеться у повідомленні.
За даними австралійського онлайн-видання The Weekend Australian, це перший подібний випадок в історії країни. Для надання допомоги в боротьбі з пожежами в штатах Новий Південний Уельс, Вікторія і Південна Австралія були створені три об'єднані робочі групи, повідомляє видання. Їх головними завданнями стане забезпечення жителів цих штатів продовольством, допомогою при евакуації вразливих громадян, виявлення областей, де потенційно може початися загоряння.
"1 січня в регіон були направлені 5 вертольотів ВПС країни і 2 судна Королівського австралійського військово-морського флоту. Вони доставлять воду і паливо, надають підтримку в боротьбі з вогнем і допоможуть в евакуації", - пише видання.
Як повідомлялося раніше в УНН, кількість загиблих через пожежі в Австралії зросла до 20.