Пожежі в Австралії: кількість загиблих тварин перевалила за 1 мільярд
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. В Австралії через пожежі вже загинуло понад мільярд тварин, зокрема 800 млн загиблих тварин - тільки в одній провінції Новому Південному Вельсі. Про це повідомляє УНН із посиланням на HuffPost.
"В Австралії через лісові пожежі, за попередніми підрахунками, загинули понад мільярд тварин. Про це повідомив еколог з університету Сіднея Кріс Дікман", - йдеться у повідомленні.
За словами вченого, його первісна оцінка в 480 млн загиблих тварин була занадто скромною, а також охоплювала лише один штат Новий Південний Вельс і виключала представників дикої природи, чисельність яких була невідома.
"Зараз вже більше 800 млн загиблих тварин тільки в Новому Південному Вельсі. У свою чергу, вищезгадана цифра виключає кажанів, жаб і безхребетних. З урахуванням цих цифр, без всяких сумнівів, втрати вже перевищили 1 млрд", - йдеться у повідомленні.
Так, під загрозою повного зникнення опинилися чорний какаду, а також два види дрібних сумчастих.
"Кажани, які селяться вздовж східного узбережжя Австралії, також зазнали величезних втрат. Цифра буде величезною, вони дуже чутливі до пожеж", - йдеться у повідомленні.
Також коали втратили більше 30% свого місця існування в Новому Південному Вельсі і, можливо, третину популяції в цьому регіоні.
Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також майже півмільярда тварин.