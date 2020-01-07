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Пожары в Австралии: число погибших животных перевалило за 1 миллиард

Киев  •  УНН

 • 32024 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В Австралии из-за пожара уже погибло более миллиарда животных, в частности 800 млн погибших животных - только в одной провинции Новом Южного Уэльса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на HuffPost.

"В Австралии из-за лесных пожаров, по предварительным подсчетам, погибли более миллиарда животных. Об этом сообщил эколог из университета Сиднея Крис Дикман", - говорится в сообщении.

По словам ученого, его первоначальная оценка в 480 млн погибших животных была слишком скромной, а также охватывала только один штат Нового Южного Уэльса и исключала представителей дикой природы, численность которых была неизвестна.

"Сейчас уже более 800 млн погибших животных только в Новом Южном Уэльсе. В свою очередь, вышеупомянутая цифра исключает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных. С учетом этих цифр, без всяких сомнений, потери уже превысили 1 млрд", - говорится в сообщении.

Так, под угрозой полного исчезновения оказались черный какаду, а также два вида мелких сумчатых.

"Летучие мыши, которые селятся вдоль восточного побережья Австралии, также понесли огромные потери. Цифра будет огромной, они очень чувствительны к пожарам", - говорится в сообщении.

Также коалы потеряли более 30% своего обитания в Новом Южном Уэльсе и, возможно, треть популяции в этом регионе.

Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также почти полмиллиарда животных.

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