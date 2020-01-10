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Було і стало: як виглядають зараз після пожеж різні куточки Австралії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. В результаті масштабних лісових пожеж в Австралії було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель. У європейських ЗМІ зробили добірку, як зараз виглядають ті місця, що постраждали чи були охоплені вогнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bored Panda.

Так, у список увійшли 19 різних місцевостей по всій території Австралії, світлини яких, вражають своїми змінами:

1. Острів кенгуру

2. Пляж у Новому Південному Уельсі

Чорне сміття на фотографії знизу - це обпалена деревина, а на берег вимивається попіл.

3. Острів Кенгуру

Екологи серйозно стурбовані майбутнім унікальної та зникаючої дикої природи на острові Кенгуру. Адже там у пожежах вже загинули тисячі коал.

Пожежі на острові знищили 155 000 гектарів землі, що становить приблизно третину всієї площі острова.

4. Парк дикої природи Mogo

5. Будинок в Сарсфілді, штат Вікторія

6. Генуезький міст

7. Головна вулиця Кобарго у Новому Південному Вельсі

8. Причал Малакоти

9. Заповідник дикої природи в Канберрі

10. "До і після" однієї австралійської родини

11. Сідней

12. Гора Кука у Новій Зеландії

13. Кобарго у Новому Південному Вельсі

14. Місто Малакота

15. Дорога Бетка

16. До і після пожежі у Тіїнджарі у місті Шолхейвен

17. Місто Меримбула

18. Міні-гольф Batemans Bay

19. Невеличке містечко Аранльюен

Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також понад мільярд тварин.

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