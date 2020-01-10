Було і стало: як виглядають зараз після пожеж різні куточки Австралії

КИЇВ. 10 січня. УНН. В результаті масштабних лісових пожеж в Австралії було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель. У європейських ЗМІ зробили добірку, як зараз виглядають ті місця, що постраждали чи були охоплені вогнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bored Panda.