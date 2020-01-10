Було і стало: як виглядають зараз після пожеж різні куточки Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. В результаті масштабних лісових пожеж в Австралії було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель. У європейських ЗМІ зробили добірку, як зараз виглядають ті місця, що постраждали чи були охоплені вогнем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bored Panda.
Так, у список увійшли 19 різних місцевостей по всій території Австралії, світлини яких, вражають своїми змінами:
1. Острів кенгуру
2. Пляж у Новому Південному Уельсі
Чорне сміття на фотографії знизу - це обпалена деревина, а на берег вимивається попіл.
3. Острів Кенгуру
Екологи серйозно стурбовані майбутнім унікальної та зникаючої дикої природи на острові Кенгуру. Адже там у пожежах вже загинули тисячі коал.
Пожежі на острові знищили 155 000 гектарів землі, що становить приблизно третину всієї площі острова.
4. Парк дикої природи Mogo
5. Будинок в Сарсфілді, штат Вікторія
6. Генуезький міст
7. Головна вулиця Кобарго у Новому Південному Вельсі
8. Причал Малакоти
9. Заповідник дикої природи в Канберрі
10. "До і після" однієї австралійської родини
11. Сідней
12. Гора Кука у Новій Зеландії
13. Кобарго у Новому Південному Вельсі
14. Місто Малакота
15. Дорога Бетка
16. До і після пожежі у Тіїнджарі у місті Шолхейвен
17. Місто Меримбула
18. Міні-гольф Batemans Bay
19. Невеличке містечко Аранльюен
Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також понад мільярд тварин.