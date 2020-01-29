Пожежі в Австралії: наслідки та висновки

КИЇВ. 29 січня. УНН. З кінця липня, Австралія переживає найсильніші за останні десятиліття лісові пожежі, в результаті яких вже щонайменше 28 людей загинули. Також вигоріли величезні ділянки землі на території всієї країни, в результаті чого більше 1,25 мільярда тварин могли загинути. УНН вирішив розібратися, з чого все почалося і як скоро закінчиться.

З чого ж все почалося?

Щоліта в Австралії - це пожежонебезпечний сезон, коли суха і спекотна погода може полегшити виникнення і поширення полум'я.

У більшості випадків, це відбувається через природні причини, таких як удар блискавки в сухе дерево в лісі.

Так, за даними державного агентства Victoria Emergency, саме блискавка призвела до виникнення ряду пожеж в східній частині острова Гіппсленд штату Вікторія в кінці грудня.

У той же час, за інформацією CNN, поліція штату Новий Південний Уельс звинуватила не менше 24 осіб в умисному початку лісових пожеж і з листопада подала в суд на 183 особи за злочини, пов'язані з пожежами.

Незважаючи на те, що пожежі в Австралії почалися ще в липні, лише 9 грудня 2019 року найбільш густонаселений австралійський штат Новий Південний Уельс оголосив надзвичайний стан. До того моменту, пожежі на північному сході штату забрали вже життя трьох людей, зруйнували понад 150 будинків і знищили понад 1 млн га лісів і сільськогосподарських угідь.



І вже 19 грудня, на території регіону фіксоване 96 лісових пожеж, в той час як 22 грудня майже згорів цілий містечко Балморал в 120 км від Сіднея.



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На початку 2020 австралійські громадські організації почали отримувати пожертвування з усього світу: від звичайних людей, до зірок і політиків. Число жертв до того моменту вже зросла до 17 осіб, в той час як десятки людей пропали без вісті .



У новому році, в наслідок пожеж, сильно погіршився і якість повітря, що також вплинуло на здоров'я і безпеку австралійців. Наприклад, 2 січня, в столиці Австралії Канберрі, рівень забруднення повітря в 26 разів перевищив критичну позначку " небезпечно для життя ".

Уже через кілька днів, за даними австралійського онлайн-видання The Weekend Australian, вперше в історії країни до 3 тисяч військовослужбовців запасу були покликані для боротьби з триваючими на сході країни пожежами. Також понад 100 осіб для надання допомоги в гасінні природних пожеж в Австралії направили США.

Так, до кінця першого тижня 2020 року стало відомо, що щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж. Вогнем були охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. Житлових будинків і близько 3 тис. Адміністративних і господарських будівель, а в столичній Канберрі якість повітря оцінили, як найгірший в світі .

Незабаром, 11 січня, як повідомили іноземні ЗМІ, число загиблих зросло до 28 осіб.

Здавалося б, ситуацію вдалося взяти під контроль, незважаючи на локальні пожежі, проте вже 23 січня, в Австралії розбився тушівшій пожежі літак. В результаті аварії в районі Снові Монара в штаті Новий Південний Уельс, троє людей загинули .



Невже загинуло так багато тварин?

Варто відзначити, що перші згадки про масову загибель тварин у наслідок лісових пожеж зафіксували ще в кінці жовтня. Однак уже на початку нового року, громадськість вразила інформація, що в пожежах загинуло вже майже півмільярда тварин. Дану новина не всі прийняли на віру, після чого ВПС повідомило, що дану цифру оприлюднив експерт з біорізноманіття Австралії, професор Кріс Дикман.

Так, в своїй заяві, він пояснював цю цифру в такий спосіб - це число потерпілих, але не обов'язково загиблих тварин.

Повідомляється, що цифри були засновані на звіті, який він у співавторстві написав в 2007 році для Всесвітнього фонду природи (WWF) про вплив очищення земель на австралійську дику природу в Новому Південному Уельсі.

«Ми підрахували, що тільки на трьох мільйонах гектарів Нового Південного Уельсу, які було спалено приблизно 10 днів тому, пожежі могли торкнутися до 480 мільйонів ссавців, птахів і рептилій», - сказав професор Дикман.

За останніми ж заявами Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Australia), внаслідок масштабних пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин. Ця втрата включає в себе тисячі коал і інших тварин, таких як кенгуру, валлабі, цукрові тагуанові, Поторій, какаду і медоїди. Також це птиці, наземні ссавці і рептилії; якщо ж додати до них кажанів, жаб і риб, а також комах і інших безхребетних, число загиблих живих істот виросте до сотень мільярдів.

Число величезне, саме це знову викликало масу сумнівів у небайдужих людей, в пресі навіть з'явилися думки, що на даній темі спекулюють.

Проте у Фонді дикої природи спочатку повідомляли, що число вираховується виходячи з усієї зони ураження, а це - майже 8.5 млн га.

Також стало відомо, що WWF збирається відновлювати «зелену» середовище проживання тварин після того, як пожежі погасять, і висадити два мільярди дерев до 2030 року.

У Фонді оцінили, що на даний момент, щоб тварини змогли повернутися до колишнього способу життя і почати відновлювати популяцію, необхідно висадити 10 тисяч дерев.

Поки ситуація не оптимізувалася, тварин годують, скидаючи їжу з вертольотів, а також забирають в центри для надання допомоги і беруть на пересмикування.

Що зараз коїться?

За останні пару тижнів про пожежі в Австралії стали говорити менше, так як пожежним дійсно вдалося загасити, локалізувати або взяти під контроль більшість пожеж.

Почасти, в цьому рятувальникам допомогли дощі, які нарешті пройшли в деяких регіонах Австралії .



Однак на даний момент, проблема все ще не вирішена. Наприклад, 20 січня, в Австралії було зафіксовано понад 20 пожеж на різних стадіях загоряння, а за штатом оголосили 14 попереджень про небезпеку.

Виходячи з даних синоптиків, спека в Австралії не збирається спадати, а це значить, що сезон пожеж не закінчилася, навіть не дивлячись на останні повідомлення про великому граді .



