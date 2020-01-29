Пожежі в Австралії: наслідки та висновки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 458 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 179057 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 134816 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 117449 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 124939 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144515 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145782 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230496 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217410 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187600 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 14596 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 16742 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 14956 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 14198 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 12860 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 179050 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 172007 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291307 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 313538 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 395110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1668 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56156 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 39021 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53343 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54847 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Пожежі в Австралії: наслідки та висновки

Київ • УНН

 • 36682 перегляди

Пожежі в Австралії: наслідки та висновки

КИЇВ. 29 січня. УНН. З кінця липня, Австралія переживає найсильніші за останні десятиліття лісові пожежі, в результаті яких вже щонайменше 28 людей загинули. Також вигоріли величезні ділянки землі на території всієї країни, в результаті чого більше 1,25 мільярда тварин могли загинути. УНН вирішив розібратися, з чого все почалося і як скоро закінчиться.

З чого ж все почалося?

Щоліта в Австралії - це пожежонебезпечний сезон, коли суха і спекотна погода може полегшити виникнення і поширення полум'я.

У більшості випадків, це відбувається через природні причини, таких як удар блискавки в сухе дерево в лісі.

Так, за даними державного агентства Victoria Emergency, саме блискавка призвела до виникнення ряду пожеж в східній частині острова Гіппсленд штату Вікторія в кінці грудня.

У той же час, за інформацією CNN, поліція штату Новий Південний Уельс звинуватила не менше 24 осіб в умисному початку лісових пожеж і з листопада подала в суд на 183 особи за злочини, пов'язані з пожежами.

Незважаючи на те, що пожежі в Австралії почалися ще в липні, лише 9 грудня 2019 року найбільш густонаселений австралійський штат Новий Південний Уельс оголосив надзвичайний стан. До того моменту, пожежі на північному сході штату забрали вже життя трьох людей, зруйнували понад 150 будинків і знищили понад 1 млн га лісів і сільськогосподарських угідь.

І вже 19 грудня, на території регіону фіксоване 96 лісових пожеж, в той час як 22 грудня майже згорів цілий містечко Балморал в 120 км від Сіднея.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Було і стало: як виглядають зараз після пожеж різні куточки Австралії

На початку 2020 австралійські громадські організації почали отримувати пожертвування з усього світу: від звичайних людей, до зірок і політиків. Число жертв до того моменту вже зросла до 17 осіб, в той час як десятки людей пропали без вісті .

У новому році, в наслідок пожеж, сильно погіршився і якість повітря, що також вплинуло на здоров'я і безпеку австралійців. Наприклад, 2 січня, в столиці Австралії Канберрі, рівень забруднення повітря в 26 разів перевищив критичну позначку " небезпечно для життя ".

Уже через кілька днів, за даними австралійського онлайн-видання The Weekend Australian, вперше в історії країни до 3 тисяч військовослужбовців запасу були покликані для боротьби з триваючими на сході країни пожежами. Також понад 100 осіб для надання допомоги в гасінні природних пожеж в Австралії направили США.

Так, до кінця першого тижня 2020 року стало відомо, що щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж. Вогнем були охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. Житлових будинків і близько 3 тис. Адміністративних і господарських будівель, а в столичній Канберрі якість повітря оцінили, як найгірший в світі .

Незабаром, 11 січня, як повідомили іноземні ЗМІ, число загиблих зросло до 28 осіб.
Здавалося б, ситуацію вдалося взяти під контроль, незважаючи на локальні пожежі, проте вже 23 січня, в Австралії розбився тушівшій пожежі літак. В результаті аварії в районі Снові Монара в штаті Новий Південний Уельс, троє людей загинули .

Невже загинуло так багато тварин?

Варто відзначити, що перші згадки про масову загибель тварин у наслідок лісових пожеж зафіксували ще в кінці жовтня. Однак уже на початку нового року, громадськість вразила інформація, що в пожежах загинуло вже майже півмільярда тварин. Дану новина не всі прийняли на віру, після чого ВПС повідомило, що дану цифру оприлюднив експерт з біорізноманіття Австралії, професор Кріс Дикман.

Так, в своїй заяві, він пояснював цю цифру в такий спосіб - це число потерпілих, але не обов'язково загиблих тварин.

Повідомляється, що цифри були засновані на звіті, який він у співавторстві написав в 2007 році для Всесвітнього фонду природи (WWF) про вплив очищення земель на австралійську дику природу в Новому Південному Уельсі.

«Ми підрахували, що тільки на трьох мільйонах гектарів Нового Південного Уельсу, які було спалено приблизно 10 днів тому, пожежі могли торкнутися до 480 мільйонів ссавців, птахів і рептилій», - сказав професор Дикман.

За останніми ж заявами Всесвітнього фонду дикої природи (WWF-Australia), внаслідок масштабних пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин. Ця втрата включає в себе тисячі коал і інших тварин, таких як кенгуру, валлабі, цукрові тагуанові, Поторій, какаду і медоїди. Також це птиці, наземні ссавці і рептилії; якщо ж додати до них кажанів, жаб і риб, а також комах і інших безхребетних, число загиблих живих істот виросте до сотень мільярдів.
Число величезне, саме це знову викликало масу сумнівів у небайдужих людей, в пресі навіть з'явилися думки, що на даній темі спекулюють.

Проте у Фонді дикої природи спочатку повідомляли, що число вираховується виходячи з усієї зони ураження, а це - майже 8.5 млн га.

Також стало відомо, що WWF збирається відновлювати «зелену» середовище проживання тварин після того, як пожежі погасять, і висадити два мільярди дерев до 2030 року.

У Фонді оцінили, що на даний момент, щоб тварини змогли повернутися до колишнього способу життя і почати відновлювати популяцію, необхідно висадити 10 тисяч дерев.

Поки ситуація не оптимізувалася, тварин годують, скидаючи їжу з вертольотів, а також забирають в центри для надання допомоги і беруть на пересмикування.

Що зараз коїться?

За останні пару тижнів про пожежі в Австралії стали говорити менше, так як пожежним дійсно вдалося загасити, локалізувати або взяти під контроль більшість пожеж.

Почасти, в цьому рятувальникам допомогли дощі, які нарешті пройшли в деяких регіонах Австралії .

Однак на даний момент, проблема все ще не вирішена. Наприклад, 20 січня, в Австралії було зафіксовано понад 20 пожеж на різних стадіях загоряння, а за штатом оголосили 14 попереджень про небезпеку.
Виходячи з даних синоптиків, спека в Австралії не збирається спадати, а це значить, що сезон пожеж не закінчилася, навіть не дивлячись на останні повідомлення про великому граді .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.90
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,549.23