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В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди

Киев • УНН

 • 13014 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В нескольких засушливых районах Австралии, где уже длительное время бушуют природные пожары, прошли дожди. Также есть предупреждение о сильных грозах, которое действует на всей территории Нового Южного Уэльса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австралийский телеканал АВС.

В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди

Так, метеорологическое бюро предупредило о сильной грозе в некоторых районах Сиднея и Иллаварра.

Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбэлтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

До этого было предупреждение о грозе, которое охватило север штата до Южного побережья.

Дождь облегчит работу пожарных бригад, которые борются с пожарами, но есть опасения, что влажная погода может вызвать оползни, ливневые паводки и загрязнения воды.

Метеорологическое бюро также сообщает, что с сегодняшнего дня до воскресенья в некоторых районах выпадет от 30 до 80 миллиметров дождя.

Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.

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