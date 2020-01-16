В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В нескольких засушливых районах Австралии, где уже длительное время бушуют природные пожары, прошли дожди. Также есть предупреждение о сильных грозах, которое действует на всей территории Нового Южного Уэльса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австралийский телеканал АВС.
Так, метеорологическое бюро предупредило о сильной грозе в некоторых районах Сиднея и Иллаварра.
Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбэлтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.
До этого было предупреждение о грозе, которое охватило север штата до Южного побережья.
Дождь облегчит работу пожарных бригад, которые борются с пожарами, но есть опасения, что влажная погода может вызвать оползни, ливневые паводки и загрязнения воды.
Метеорологическое бюро также сообщает, что с сегодняшнего дня до воскресенья в некоторых районах выпадет от 30 до 80 миллиметров дождя.
Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.