В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди

КИЕВ. 16 января. УНН. В нескольких засушливых районах Австралии, где уже длительное время бушуют природные пожары, прошли дожди. Также есть предупреждение о сильных грозах, которое действует на всей территории Нового Южного Уэльса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на австралийский телеканал АВС.