У декількох засушливих районах Австралії після пожеж пройшли дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У декількох засушливих районах Австралії, де уже тривалий час вирують природні пожежі, пройшли дощі. Також є попередження про сильні грози, яке діє на всій території Нового Південного Уельсу. Про це повідомляє УНН із посиланням на австралійський телеканал АВС.
Так, метеорологічне бюро попередило про сильну грозу у деяких районах Сіднея і Іллаварра.
Очікується, що грози обрушаться на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.
До цього було попередження про грозу, яке охопило північ штату аж до Південного узбережжя.
Дощ полегшить роботу пожежних бригад, які борються з пожежами, але є побоювання, що волога погода може викликати зсуви, зливові паводки і забруднення води.
Метеорологічне бюро також повідомляє, що з сьогоднішнього дня до неділі в деяких районах випаде від 30 до 80 міліметрів дощу.
Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також понад мільярд тварин.