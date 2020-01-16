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У декількох засушливих районах Австралії після пожеж пройшли дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У декількох засушливих районах Австралії, де уже тривалий час вирують природні пожежі, пройшли дощі. Також є попередження про сильні грози, яке діє на всій території Нового Південного Уельсу. Про це повідомляє УНН із посиланням на австралійський телеканал АВС.

У декількох засушливих районах Австралії після пожеж пройшли дощі

Так, метеорологічне бюро попередило про сильну грозу у деяких районах Сіднея і Іллаварра.

Очікується, що грози обрушаться на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістяться в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

До цього було попередження про грозу, яке охопило північ штату аж до Південного узбережжя.

Дощ полегшить роботу пожежних бригад, які борються з пожежами, але є побоювання, що волога погода може викликати зсуви, зливові паводки і забруднення води.

Метеорологічне бюро також повідомляє, що з сьогоднішнього дня до неділі в деяких районах випаде від 30 до 80 міліметрів дощу.

Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також понад мільярд тварин.

Українські Національні Новини

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