В Австралии разбился тушивший пожары самолет, трое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Три человека погибли после того, как в четверг во время тушения лесных пожаров в Австралии потерпел крушение самолет. Об этом заявила глава юго-восточного штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Пожарная служба заявила, что потеряла связь с самолетом C-130 Hercules вскоре после 14:00 по местному времени.
"Похоже, в результате аварии в районе Сноуи Монаро выживших нет", - сказала Бережиклян.
Напомним, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.
В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди.