В Австралии разбился тушивший пожары самолет, трое погибших

Пожарная служба заявила, что потеряла связь с самолетом C-130 Hercules вскоре после 14:00 по местному времени.

"Похоже, в результате аварии в районе Сноуи Монаро выживших нет", - сказала Бережиклян.

Напомним, по меньшей мере 24 человека погибли в результате пожаров в Австралии, а также более миллиарда животных.

В нескольких засушливых районах Австралии после пожаров прошли дожди.