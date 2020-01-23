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В Австралії під час гасіння пожеж розбився літак, троє загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Три людини загинули після того, як у четвер під час гасіння лісових пожеж в Австралії зазнав аварії літак. Про це заявила очільниця південно-східного штату Новий Південний Уельс Гледіс Бережіклян, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

В Австралії під час гасіння пожеж розбився літак, троє загиблих

Пожежна служба заявила, що втратила зв'язок з літаком C-130 Hercules невдовзі після 14:00 за місцевим часом.

"Схоже, в результаті аварії в районі Снові Монаро ніхто не вижив", - сказала Бережіклян.

Нагадаємо, щонайменше 24 людини загинули в результаті пожеж в Австралії, а також понад мільярд тварин.

У декількох засушливих районах Австралії після пожеж пройшли дощі.

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