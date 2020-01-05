США направили более 100 человек для помощи пожарным Австралии

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113283 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117907 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116355 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132827 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107077 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108935 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108795 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131978 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130732 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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США направили более 100 человек для помощи пожарным Австралии

США направили более 100 человек для помощи пожарным Австралии

Киев  •  УНН

 • 51464 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. США направили более 100 человек для оказания помощи в тушении природных пожаров в Австралии. Об этом сообщил в субботу Национальный межведомственный пожарный центр в американском штате Айдахо, который отвечает за оптимальное распределение ресурсов на местах для эффективной борьбы с крупными вспышками в Соединенных Штатах, передает УНН.

“Соединенные Штаты за последние четыре недели направили со всей страны, включая штат Калифорния, более 100 пожарных в Австралию. Есть планы мобилизовать для выполнения этой задачи больше ресурсов в ближайшем будущем. Мы тесно взаимодействуем с нашими австралийскими коллегами и намерены продолжать развивать сотрудничество с ними”, — говорится в Twitter центра.

По его данным, американские пожарные уже прибыли в Австралию и были вовлечены в борьбу со стихийным бедствием.

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Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий.

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В течение всего пожарного сезона, который начался в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.

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