США направили более 100 человек для помощи пожарным Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. США направили более 100 человек для оказания помощи в тушении природных пожаров в Австралии. Об этом сообщил в субботу Национальный межведомственный пожарный центр в американском штате Айдахо, который отвечает за оптимальное распределение ресурсов на местах для эффективной борьбы с крупными вспышками в Соединенных Штатах, передает УНН.
“Соединенные Штаты за последние четыре недели направили со всей страны, включая штат Калифорния, более 100 пожарных в Австралию. Есть планы мобилизовать для выполнения этой задачи больше ресурсов в ближайшем будущем. Мы тесно взаимодействуем с нашими австралийскими коллегами и намерены продолжать развивать сотрудничество с ними”, — говорится в Twitter центра.
По его данным, американские пожарные уже прибыли в Австралию и были вовлечены в борьбу со стихийным бедствием.
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Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий.
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В течение всего пожарного сезона, который начался в феврале 2019 года, в огне погибли 23 человека, в том числе трое пожарных. Шесть человек пропали без вести.