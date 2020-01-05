США направили понад 100 осіб для допомоги пожежним Австралії

КИЇВ. 5 січня. УНН. США направили понад 100 осіб для надання допомоги в гасінні природних пожеж в Австралії. Про це повідомив в суботу Національний міжвідомчий пожежний центр в американському штаті Айдахо, який відповідає за оптимальний розподіл ресурсів на місцях для ефективної боротьби з великими спалахами в Сполучених Штатах, передає УНН.