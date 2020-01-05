США направили понад 100 осіб для допомоги пожежним Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. США направили понад 100 осіб для надання допомоги в гасінні природних пожеж в Австралії. Про це повідомив в суботу Національний міжвідомчий пожежний центр в американському штаті Айдахо, який відповідає за оптимальний розподіл ресурсів на місцях для ефективної боротьби з великими спалахами в Сполучених Штатах, передає УНН.
“Сполучені Штати за останні чотири тижні направили з усієї країни, включаючи штат Каліфорнія, понад 100 пожежників до Австралії. Є плани мобілізувати для виконання цього завдання більше ресурсів в найближчому майбутньому. Ми тісно взаємодіємо з нашими австралійськими колегами і маємо намір продовжувати розвивати співпрацю з ними” , - йдеться в Twitter центру.
За його даними, американські пожежники вже прибули до Австралії та були залучені до боротьби зі стихійним лихом.
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Масштабні лісові пожежі охопили східне узбережжя Австралії в середині жовтня минулого року. До теперішнього моменту вогнем охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель.
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Протягом всього пожежного сезону, який розпочався в лютому 2019 року, у вогні загинуло 23 людини, в тому числі троє пожежників. Шестеро людей зникли безвісти.