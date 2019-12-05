Пожар в одесском колледже: спасатели поблагодарили волонтеров за оказанную поддержку

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины опубликовали видео про заботу и поддержку волонтеров и поблагодарили за оказанную помощь спасателям, которые укрощают страшный пожар в Одессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Facebook.

“Друзья ... Мы искренне благодарны каждому, кто нашел в своем сердце такой искренний отклик на наш утренний призыв, придя сегодня и поддержав наших ребят! К палаткам Красного креста вы принесли не только теплые вещи, бутерброды и чай, но и свою любовь и заботу!”, — говорится в сообщении.

Спасатели, заметили, что очень символично, что такое проявление единства и поддержки было продемонстрировано именно в Международный день волонтера.

“Пусть Бог хранит вас и ваши семьи! СПАСИБО!”, — добавили в сообщении.

Так, сегодня ГСЧС призвали сходить к спасателям, принести им “термос чая с бутербродом, или баночку малинового варенья с теплым молоком. Просто подойти и поблагодарить за то, что они вот уже почти сутки, ежеминутно рискуют своей жизнью”.

Напомним, в Одессе на месте пожара правоохранители нашли под обломками конструкций здания тело взрослой женщины без признаков жизни.

Как сообщалось, работы по разборке конструкций и поиска людей в одесском институте, где произошла смертельная пожар, будут продолжаться и ночью.

Украинские Национальные Новости

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