Пожежа в одеському коледжі: рятувальники подякували волонтерам за надану підтримку

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України опублікували відео про турботу та підтримку волонтерів та подякували за надану допомогу рятувальникам, які приборкують страшну пожежу в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Facebook.