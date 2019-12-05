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Пожежа в одеському коледжі: рятувальники подякували волонтерам за надану підтримку

Пожежа в одеському коледжі: рятувальники подякували волонтерам за надану підтримку

Київ • УНН

 • 13325 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України опублікували відео про турботу та підтримку волонтерів та подякували за надану допомогу рятувальникам, які приборкують страшну пожежу в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Facebook.

“Друзі... Ми щиро вдячні кожному, хто знайшов у своєму серці такий щирий відгук на наш ранковий заклик, прийшовши сьогодні і підтримавши наших хлопців! До наметів Червоного хреста ви принесли не лише теплі речі, канапки та чай, а й свою любов і турботу!”, — йдеться в повідомленні.

Рятувальники, відмітили, що дуже символічно, що такий прояв єдності й підтримки було продемонстровано саме у Міжнародний день волонтера.

“Нехай Бог береже вас і ваші родини! ДЯКУЄМО!”, — додали в повідомленні.

Так, сьогодні ДСНС закликали сходити до рятувальників, принести їм “термос чаю з бутербродом, чи баночку малинового варення з теплим молоком. Чи просто підійти і подякувати за те, що вони ось уже майже добу, щохвилини, ризикують своїм життям”.

Нагадаємо, в Одесі на місці пожежі правоохоронці знайшли під уламками конструкцій будівлі тіло дорослої жінки без ознак життя.

Як повідомлялося, роботи з розбирання конструкцій і пошуку людей в одеському коледжі, де сталась смертельна пожежа, триватимуть й вночі.

Українські Національні Новини

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